Президент США Джо Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили новые ограничительные меры против России. Соответствующей информацией поделились в Белом доме.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. В ходе телефонных переговоров западные политики обсудили очередную помощь киевскому режиму, указывается в сообщении.
«Продолжать тесно сотрудничать, чтобы привлечь к последствиям Россию за ее агрессию», — добавили в Вашингтоне.
Во время официального диалога Байдена и фон дер Ляйен также обсудили происходящее вокруг Тайваня и недавнюю поездку главы Еврокомиссии в Пекин.