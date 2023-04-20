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Президент США Джо Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции

Политика
Президент США Джо Байден и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обсудили антироссийские санкции

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили новые ограничительные меры против России. Соответствующей информацией поделились в Белом доме.

Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. В ходе телефонных переговоров западные политики обсудили очередную помощь киевскому режиму, указывается в сообщении.

«Продолжать тесно сотрудничать, чтобы привлечь к последствиям Россию за ее агрессию», — добавили в Вашингтоне.

Во время официального диалога Байдена и фон дер Ляйен также обсудили происходящее вокруг Тайваня и недавнюю поездку главы Еврокомиссии в Пекин.
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