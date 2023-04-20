Врач Роман Иванов перечислил малозаметные симптомы столбняка

Через некоторое время проявляется затрудненность дыхания. Кроме того, человеку становится сложно закрыть рот. Чтобы этого не произошло, специалист советует быть осторожнее во время сезонных работ на огороде. В случае, если грязный порез все же появился, необходимо обратиться к врачу.