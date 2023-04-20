Врач Роман Иванов перечислил малозаметные симптомы столбняка

Столбняк может проявляться в неочевидных симптомах. Как полагает дерматовенеролог Роман Иванов, это смертельно опасное заболевание может проявляться в судорогах.
Об этом медицинский работник сообщил в беседе с изданием «Известия». Он подчеркнул, что эту болезнь можно подхватить после контакта с грязным или ржавым предметом.
Проблемы проявляются не сразу. Спустя около трех недель, человек может почувствовать «подергивания» там, где была разодрана кожа. Затем появляются спазмы. Они, как правило, длятся несколько минут.
Через некоторое время проявляется затрудненность дыхания. Кроме того, человеку становится сложно закрыть рот. Чтобы этого не произошло, специалист советует быть осторожнее во время сезонных работ на огороде. В случае, если грязный порез все же появился, необходимо обратиться к врачу.
Многие россияне не только выращивают плоды на специальных грядках, но и делают шашлыки рядом с домом. Специалисты Роскачества перечислили главные правила для безопасной еды.