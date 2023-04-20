Постперд РФ при ООН Небензя: визы в США получила практически вся делегация главы МИД России Лаврова

Почти все члены делегации главы МИД России Сергея Лаврова получили визы в США для участия в Совбезе ООН. Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
Дипломат отметил, что на данный момент пока визы не получили в основном журналисты. Он также добавил, что глава российского МИД Лавров должен будет встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке на полях заседания Совбеза организации.
Ранее Небензя заявил, что Россия выступает против военных действий, которые могут угрожать безопасности Корейского полуострова и государств Северо-Восточной Азии. Кроме того, он считает, что Совбез ООН должен комплексно рассматривать ситуацию в этом регионе.