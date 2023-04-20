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Глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Кубы Родригеса Паррилью посетить Москву

Политика
Глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Кубы Родригеса Паррилью посетить Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего кубинского коллегу Родригеса Паррилью приехать с официальным визитом в Москву.

Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. С таким обращением к главе внешнеполитического ведомства Кубы дипломат обратился в ходе брифинга.

«Я пригласил министра иностранных дел Кубы посетить с ответным визитом РФ. Думаю, что мы в обозримом будущем сможем объявить о сроках», — поделился информацией глава МИД России.

Прежде Лавров назвал антироссийскую риторику Соединенных Штатов Америки безнадежной. Также он охарактеризовал намерение Вашингтона вооружать киевский режим.
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