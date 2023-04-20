Глава МИД России Сергей Лавров пригласил коллегу из Кубы Родригеса Паррилью посетить Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил своего кубинского коллегу Родригеса Паррилью приехать с официальным визитом в Москву.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. С таким обращением к главе внешнеполитического ведомства Кубы дипломат обратился в ходе брифинга.
«Я пригласил министра иностранных дел Кубы посетить с ответным визитом РФ. Думаю, что мы в обозримом будущем сможем объявить о сроках», — поделился информацией глава МИД России.
Прежде Лавров назвал антироссийскую риторику Соединенных Штатов Америки безнадежной. Также он охарактеризовал намерение Вашингтона вооружать киевский режим.