Henkel подписала договор о продаже российского бизнеса объединению местных инвесторов за 54 миллирда рублей

Ранее стало известно, что подразделение Henkel в России (с начала года ведет деятельность как самостоятельная компания под названием Lab Industries) начало русифицировать бренды до продажи. Товары брендов стали появляться на маркетплейсах в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке.