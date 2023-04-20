Henkel подписала договор о продаже российского бизнеса объединению местных инвесторов за 54 миллирда рублей

Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом российских инвесторов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Сумма сделки составит 54 миллиарда рублей. В консорциум местных финансовых инвесторов, который будет владеть активами Henkel в РФ, вошли компании Kismet Capital Group, Augment Investments и Elbrus Services.
Ранее стало известно, что подразделение Henkel в России (с начала года ведет деятельность как самостоятельная компания под названием Lab Industries) начало русифицировать бренды до продажи. Товары брендов стали появляться на маркетплейсах в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке.