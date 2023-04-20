Россельхознадзор назвал единичным случай выявления антибиотиков в клубнике

Согласно сообщению Россельхознадзора, речи о массовом применении антибиотиков выращивании плодовых культур не идет. Для применения в растениеводстве одобрены к использованию асугамицин и фитобактериомицин, которые не применяются в лечении животных. Данные препараты применяются при лечении растений от бактериальных инфекций, причем в небольших дозах, подчеркнули в ведомстве.