Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что Россия находит пути поставок продовольствия и удобрений на международные рынки, не благодаря инициативам Организации Объединенных Наций, а вопреки им. Об этом он заявил на выступлении по итогам визита в Республику Куба.
Также политический деятель сообщил, что Москва не понимает, как именно в ООН стараются содействовать выполнению зерновой сделки со стороны России.
Ранее Лавров назвал администрацию Белого дома лицемерами, которые регулярно прибегают к политике двойных стандартов.