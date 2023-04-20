Глава МИД Лавров: РФ находит пути поставок продовольствия на мировые рынки вопреки инициативам ООН

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что Россия находит пути поставок продовольствия и удобрений на международные рынки, не благодаря инициативам Организации Объединенных Наций, а вопреки им. Об этом он заявил на выступлении по итогам визита в Республику Куба.