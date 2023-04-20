Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава МИД Лавров: РФ находит пути поставок продовольствия на мировые рынки вопреки инициативам ООН

Политика
Глава МИД Лавров: РФ находит пути поставок продовольствия на мировые рынки вопреки инициативам ООН

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров считает, что Россия находит пути поставок продовольствия и удобрений на международные рынки, не благодаря инициативам Организации Объединенных Наций, а вопреки им. Об этом он заявил на выступлении по итогам визита в Республику Куба.

Также политический деятель сообщил, что Москва не понимает, как именно в ООН стараются содействовать выполнению зерновой сделки со стороны России.

Ранее Лавров назвал администрацию Белого дома лицемерами, которые регулярно прибегают к политике двойных стандартов.
сергей лавров мид рф зерновая сделка мировые рынки
Военкоры ФАН