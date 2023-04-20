Politico: США размещают войска в Джибути перед возможной эвакуацией посольства в Судане

Представитель военного ведомства США также подтвердил Politico, что Вашингтон передислоцирует военнослужащих для «чрезвычайных целей, связанных с обеспечением безопасности и потенциальным облегчением отъезда персонала посольства США из Судана». При этом он не сообщил, что бойцов отправят в Джибути, говорится в статье.