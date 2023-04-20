Politico: США размещают войска в Джибути перед возможной эвакуацией посольства в Судане

Власти США планируют перебросить войска в Джибути в ожидании возможной миссии по эвакуации посольства в столице Судана — Хартуме. Подробности приводит Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с планами Пентагона.
О размещении войск в частном порядке сообщила замгоссекретаря США Венди Шерман. Отмечается, что миссия намерена «доставить в безопасное место» только сотрудников американского диппредставительства, а общей эвакуации граждан Соединенных Штатов не планируется.
Представитель военного ведомства США также подтвердил Politico, что Вашингтон передислоцирует военнослужащих для «чрезвычайных целей, связанных с обеспечением безопасности и потенциальным облегчением отъезда персонала посольства США из Судана». При этом он не сообщил, что бойцов отправят в Джибути, говорится в статье.
Министр армии США Кристин Вормут ранее заявила, что вооруженные силы страны могут подвергнуться сокращениям в связи с существованием риска недобора новых военнослужащих