Минздрав: российские врачи вернулись из Сирии после оказания помощи пострадавшим от землетрясений

Российские врачи, оказывавшие помощь пострадавшим при землетрясениях гражданам Сирии, вернулись на родину. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, опубликованном в официальном Telegram-канале.
В сообщении указано, что всего из ближневосточного государства прибыли 25 медиков. В их числе хирурги, неврологи и травматологи.
При этом специалисты более месяца находились в районах, наиболее приближенных к эпицентру февральского стихийного бедствия. Их основной задачей являлось предоставление помощи и лечение жителей Сирии, получивших ранения во время землетрясений.
Согласно официальной статистике, сотрудники Федерального центра медицины катастроф осмотрели свыше 7 тысяч пациентов и провели порядка 9 тысяч консультаций. Более того, врачи приняли участие в более чем 250 операциях, а также занимались лабораторными и инструментальными исследованиями.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил оказать сирийским гражданам гуманитарную помощь. Согласно распоряжению, спецборты Ил-76 должны доставить в республику 160 тонн продовольствия.