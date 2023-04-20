Минздрав: российские врачи вернулись из Сирии после оказания помощи пострадавшим от землетрясений

Согласно официальной статистике, сотрудники Федерального центра медицины катастроф осмотрели свыше 7 тысяч пациентов и провели порядка 9 тысяч консультаций. Более того, врачи приняли участие в более чем 250 операциях, а также занимались лабораторными и инструментальными исследованиями.