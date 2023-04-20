Республиканцы выдвинули Байдену свое предложение по госдолгу США

Вашингтон, 20 апреля. Законодатели от Республиканской партии США представили свои предложения относительно повышения потолка госдолга. Соответствующий документ опубликовал спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти.
Республиканцы в Палате представителей пытались увязать повышение потолка госдолга с сокращениями расходов бюджета, что вызывает резкие протесты администрации Белого дома и демократических законодателей. По некоторым оценкам, неспособность повысить потолок госдолга может привести правительство США к дефолту уже в июне.
Маккарти в среду представил «четкий план ответственного увеличения лимита долга». Законопроект предполагает повышение потолка госдолга до 31 марта 2024 года. Однако размер новых заимствований правительства в этот период не должен превышать 1,5 триллиона долларов.
При этом документ содержит длинный список приоритетов республиканской политики, которые демократы почти наверняка отвергнут, включая ограничение государственных расходов на уровне 2022 финансового года, возврат неизрасходованных средств для помощи пострадавшим от COVID-19 и отмену инвестиций администрации в Налоговую службу.
Законопроект также аннулирует некоторые «зеленые» субсидии, положит конец программе Байдена по списанию студенческих кредитов и восстановит требования к работе для получения социальных выплат, включая талоны на питание.
Ожидается, что Палата представителей проголосует по предложению Маккарти уже на следующей неделе. Вместе с тем аналитики сомневаются, что законопроект получит достаточную поддержку.
В свою очередь, демократы обвиняют Республиканскую партию в нежелании повысить потолок госдолга и угрозах спровоцировать дефолт. Об этом в своем недавнем выступлении заявил президент США Джо Байден.
«Республиканцы в конгрессе угрожают объявить дефолт по национальному долгу, если мы не сделаем то, что они говорят, если я не соглашусь со всеми этими безумными идеями. Объявить дефолт хуже, чем безответственно. Это означало бы сокращение социального обеспечения и медицинской помощи, повышение процентных ставок по таким вещам, как кредитные карты, автокредиты и ипотека. Вся экономика оказалась бы под угрозой», — рассказал он.
По мнению ведущих экономистов, угроза дефолта может возникнуть к концу лета. При этом они подчеркивают, что если налоговые поступления окажутся ниже ожиданий, существует вероятность того, что федеральное правительство уже в июне столкнется с невозможностью рассчитаться по внешним долгам.