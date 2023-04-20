Республиканцы выдвинули Байдену свое предложение по госдолгу США

По мнению ведущих экономистов, угроза дефолта может возникнуть к концу лета. При этом они подчеркивают, что если налоговые поступления окажутся ниже ожиданий, существует вероятность того, что федеральное правительство уже в июне столкнется с невозможностью рассчитаться по внешним долгам.