Крымская учительница немецкого рассказала об особенностях образования и культуры школ Америки

Также в США люди привыкли представляться не именами, а первоначальными буквами имени и фамилии. Например, директор одной из школ зовет себя JP. А в дополнение к стандартной подписи к электронным письмам учитель должен обязательно указать пол, к которому себя относит. В этом помогают местоимения «он» и «она». Клиники по смене пола разбросаны по всей Америке. Даже один из учеников Столяровой после летних каникул пришел в школу уже как представитель женского пола.