Крымская учительница немецкого рассказала об особенностях образования и культуры школ Америки

Учительница немецкого языка Анастасия Столярова рассказала, как отличается образование и культура школ Америки от привычных ей российских. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Уже несколько лет Анастасия Столярова живет в Штатах – вышла замуж за американца. Теперь преподает в одной из местных школ и ведет блог, в котором рассказывает о разнице систем образования двух стран.
Обучение в России значительно сильнее, чем в Америке, отмечает девушка. В Штатах могут похвалить за яркое самовыражение в плане внешности, фриковый образ, родителей никто вызывать не будет.
«Скорее, сделают комплимент», – отмечает педагог из Крыма.
Также в США люди привыкли представляться не именами, а первоначальными буквами имени и фамилии. Например, директор одной из школ зовет себя JP. А в дополнение к стандартной подписи к электронным письмам учитель должен обязательно указать пол, к которому себя относит. В этом помогают местоимения «он» и «она». Клиники по смене пола разбросаны по всей Америке. Даже один из учеников Столяровой после летних каникул пришел в школу уже как представитель женского пола.
«Отметим, что трансгендерная свобода и уход от традиционных ценностей, уже начинают вызывать волны негатива в самой же Америке. В обществе появилось течение детрансов – людей, сменивших пол и на своей шкуре осознавших глубокую ошибочность такого поступка. Большинство из них настаивает, что решение о смене пола было принято под давлением общества. А из-за химических воздействий в процессе смены пола организм начинает «буквально разваливаться», – сообщают СМИ.
Для детей с ОВЗ разрешено взять с собой на учебу специальную служебную собаку, для учеников-диабетиков – баночку с колой (она может оказаться и у самой учительницы). Также в американских школах есть большое разнообразие столов, оригинальный подход к урокам в кабинете кулинарии, тренинги по баррикадированию и dress up days (все одеваются согласно одной теме).
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена о том, что трансгендерные люди «формируют душу американской нации».