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Глава МИД Лавров: власти США объявили «крестовый поход» против России

Политика
Глава МИД Лавров: власти США объявили «крестовый поход» против России

Москва и Вашингтон в настоящее время не поддерживают «особо никаких отношений». Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В четверг, 20 апреля, глава ведомства прибыл на Кубу для встречи с местным коллегой Бруно Родригесом Паррильей. По итогам встречи была организована пресс-конференции, в ходе которой дипломат высказался о текущих контактах между Кремлем и Белым домом.

Как отметил Лавров, сейчас между двумя государствами нет никаких отношений. Главным образом из-за того, что американское руководство объявило «крестовый поход» против России.

При этом ранее экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал Украину «пешкой в геополитической битве» между сверхдержавами. По словам политика, действия Вашингтона демонстрируют его заинтересованность в затягивании конфликта.
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