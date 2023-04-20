Глава МИД Лавров: власти США объявили «крестовый поход» против России

Москва и Вашингтон в настоящее время не поддерживают «особо никаких отношений». Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В четверг, 20 апреля, глава ведомства прибыл на Кубу для встречи с местным коллегой Бруно Родригесом Паррильей. По итогам встречи была организована пресс-конференции, в ходе которой дипломат высказался о текущих контактах между Кремлем и Белым домом.
Как отметил Лавров, сейчас между двумя государствами нет никаких отношений. Главным образом из-за того, что американское руководство объявило «крестовый поход» против России.
При этом ранее экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший назвал Украину «пешкой в геополитической битве» между сверхдержавами. По словам политика, действия Вашингтона демонстрируют его заинтересованность в затягивании конфликта.