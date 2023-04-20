Глава МИД Лавров: власти США объявили «крестовый поход» против России

В четверг, 20 апреля, глава ведомства прибыл на Кубу для встречи с местным коллегой Бруно Родригесом Паррильей. По итогам встречи была организована пресс-конференции, в ходе которой дипломат высказался о текущих контактах между Кремлем и Белым домом.