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MWM: американские ЗРК Patriot не справятся с современными российскими ракетами

Армия
MWM: американские ЗРК Patriot не справятся с современными российскими ракетами

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Украина получила от США, не помогут в борьбе с ракетами ВС России, пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

Авторы статьи отметили, что американские комплексы не помогли защитить аэропорт в Саудовской Аравии от ударов самодельными орудиями йеменских повстанцев. В 2019 году «Патриоты» не справились с беспилотниками, добавили журналисты.

Издание сообщает, что против современного вооружения России у ЗРК Patriot нет шансов. Ракеты, подобные «Искандерам», способны маневрировать на всей траектории полета, что не позволит отразить их атаку, подчеркнули аналитики.

Ранее ВСУ сообщили о получении американских ЗРК из США, Нидерландов и ФРГ.
зрк patriot Искандер США
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