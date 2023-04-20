Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о попытках отдельных групп ВСУ бежать из Артемовска

Отдельные малые группы украинских сил пытаются бежать из Артемовска (Бахмута) или сдаться. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.
Чиновник в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что украинские силы несут колоссальные потери ежедневно. Украинские военные вытеснены на западные окраины, куда практически нет подвоза боеприпасов, дороги простреливаются артиллерий.
«Сейчас есть прецеденты, когда они бегут малыми группами... Есть и те, кто сдается в плен, кто пытается сбежать из города», — заявил Гагин.
Советник врио главы ДНР отметил, что около 90 процентов территории Артемовска находится под контролем российских сил. При этом говорится о системном и массовом отступлении говорить нельзя, подчеркнул он.
Освобождением города Артемовск (Бахмут) от ВСУ занимаются исключительно силы ЧВК «Вагнер». «Музыкантам» уже удалось выбить киевских военных из населенных пунктов Берховка, Красная Гора и Парасковиевка. Ранее министерство обороны РФ рассказало о действиях российских сил и обстановке в районе населенного пункта Константиновка.