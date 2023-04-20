Глава Минфина США Йеллен назвала условия для своего визита в Китай

Визит в Китай произойдет в «подходящее время», когда Пекин будет готов для субстантивного диалога» об экономических отношениях между США и КНР. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Она отметила, что данный визит должен вписаться в основу сложной работы по определению правил взаимодействия между США и Китаем. Она также отметила, что Вашингтон никогда не поступится своими принципами и безопасностью.
«США никогда не поступятся своей безопасностью или принципами, но мы можем нащупать путь вперед, если Китай будет также к этому готов. Поэтому я планирую в подходящее время посетить Китай», — сказала министр.
Кроме того, Йеллен надеется на содержательный и важный диалог на экономические темы с новым министром финансов Китая.
Ранее агентство JPMorgan оценило риски экономики США встретится с дефолтом. Согласно их оценке, вероятность кризиса в американской экономике достигла 35% из-за большого государственного долга.