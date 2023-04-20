Тихий подвиг: почему так важно быть донором крови

Донорство крови — это доступный каждому вид благотворительности. В России действует единая Служба крови, которая связывает доноров и медицинские учреждения, а также продвигает идею добровольной сдачи крови. Сделать это крайне просто, подробная информация есть, в том числе, и на «Госуслугах». Обязательно проконсультируйтесь со специалистом и совершайте тихий подвиг!