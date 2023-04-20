Тихий подвиг: почему так важно быть донором крови

Ежегодно 20 апреля в России отмечается важный социальный праздник — Национальный день донора. Дата посвящена не только донорам — людям, на безвозмездной основе сдающим кровь, но и медикам, которые проводят забор крови и многочисленные исследования.
Сотни тысяч россиян ежегодно нуждаются в переливании крови. В первую очередь она требуется онкобольным, пациентам с кардиохирургическими патологиями, родильницам и роженицам, недоношенным детям, людям, пострадавшим в ДТП, а также спасателям и тем, чьи профессии связаны с риском.
Корреспондент ФАН поговорил со специалистом клиники «Евроонко», врачом-трансфузиологом высшей квалификационной категории, почетным донором РФ Еленой Титковой. Она подробно рассказала, какие компоненты крови требуются онкобольным, и кто может стать донором.
Помочь может каждый
Елена Титкова отметила, что особых ограничений для донорства нет — достаточно быть совершеннолетним и не иметь тяжелых заболеваний. Ранее в России действовал запрет на сдачу крови людям старше 60 лет, однако сейчас он не актуален.
«Пожертвовать кровь может быть любой здоровый человек старше 18 лет с весом более 50 кг. Донорами не могут быть пациенты с болезнями крови или инфекционными, паразитарными, онкологическими заболеваниями. Предварительная консультация перед сдачей крови потребуется людям с некоторыми хроническими заболеваниями. Люди с татуировками и пирсингом тоже могут быть донорами, но не сразу, а спустя 120 дней после проведения манипуляций с кожей. Без ущерба для здоровья мужчины могут сдавать кровь пять раз в год, а женщины — четыре», — заявила врач-трансфузиолог.
Кому нужна кровь и гемокомпоненты?
Многие пациенты с онкологическими заболеваниями остро нуждаются в донорской крови и гемокомпонентах (компонентах крови). Особенно перед хирургическим вмешательством, приемом химиопрепаратов или лучевой терапией. Например, онкобольным перед операцией надо поддерживать определенный уровень гемоглобина, чтобы перенести наркоз и избежать осложнений.
«Как правило, пациенты с определенными видами опухоли имеют низкий гемоглобин, а если у них низкий гемоглобин, то им не всегда можно назначить химио- или лучевую терапию. Поэтому важно поддерживать у них определенные показатели эритроцитов, тромбоцитов, свертывающей системы крови. Для людей с онкологическими заболеваниями нужны все компоненты крови, они сильно от них зависят», — подчеркнула Елена Титкова.
Специалист отметила, что онкопациентам прежде всего требуются три компонента: эритроцитная взвесь, концентрат тромбоцитов и свежезамороженная плазма крови. Донор обычно сдает цельную кровь объемом 450 мл, которую потом делят на три вышеуказанных гемокомпонента.
«Эритроцитная взвесь содержит красные клетки крови — эритроциты, которые являются переносчиками кислорода. Часто требуется свежезамороженная плазма. Перед использованием ее хранят на карантине шесть месяцев, чтобы исключить инфицирование вирусными заболеваниями, такими как ВИЧ, гепатиты и другие. Онкобольным требуется и концентрат тромбоцитов. Для этого подбирают определенных доноров с высоким уровнем тромбоцитов, забирают у них цельную кровь, через специальный аппарат выделяют тромбоциты, возвращая эритроциты и плазму обратно донору. Это щадящая процедура, которую можно проходить каждые две недели», — объяснила почетный донор РФ.
Елена Титкова обращает внимание — продолжительность жизни и ее качество важны для всех пациентов, не только онкологических.
«Есть очень тяжелые больные с IV стадией рака. Им необходимо облегчить жизнь, чтобы последние месяцы они провели достойно. Без гемотрансфузии, к сожалению, качество жизни у некоторых пациентов очень низкое. Поэтому они зависят от компонентов крови», — резюмировала врач.
Донорство крови — это доступный каждому вид благотворительности. В России действует единая Служба крови, которая связывает доноров и медицинские учреждения, а также продвигает идею добровольной сдачи крови. Сделать это крайне просто, подробная информация есть, в том числе, и на «Госуслугах». Обязательно проконсультируйтесь со специалистом и совершайте тихий подвиг!