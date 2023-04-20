«Пять-шесть направлений»: военный эксперт Киселев рассказал, куда будет направлено контрнаступление ВСУ

Он рассказал, что Запад толкает Киев на юг — Крым и Мелитополь, — а также на север — Красный Лиман, Северск, Белогоровку и выше. Вместе с тем, военный эксперт не исключил попыток ВСУ осуществить провокации в приграничных территориях РФ.