ВСУ могут предпринять попытки контрнаступления по «пяти-шести направлениям», спрогнозировал военный эксперт, полковник НМ ЛНР в отставке Виталий Киселев.
Он рассказал, что Запад толкает Киев на юг — Крым и Мелитополь, — а также на север — Красный Лиман, Северск, Белогоровку и выше. Вместе с тем, военный эксперт не исключил попыток ВСУ осуществить провокации в приграничных территориях РФ.
«Мы должны быть готовы к развитию ситуации в любом направлении», — цитирует Киселева URA.RU.
Тем не менее, для Киева исход контрнаступления может оказаться самым печальным, добавил полковник НМ ЛНР в отставке. Он убежден, что США и Британия толкают Украину к исчезновению.
Вооруженные силы России ранее нанесли удар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ. Момент артиллерийского залпа попал на видео.
Дания и Нидерланды передадут Киеву 14 танков Leopard-2. Техника поступит в распоряжение Киева в начале 2024 года, пишет «Ридус».