Миллиардер Рэй Далио назвал основные причины отказа стран от доллара

Страны брали на себя долговой риск США лишь потому, что доллар позволял им участвовать в международной торговле. Но после начала конфликта на Украине юань вырос в два раза больше. Плюс ко всему заморозка российских активов заставила задуматься власти других стран может ли данная мера коснуться и их.