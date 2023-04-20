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Миллиардер Рэй Далио назвал основные причины отказа стран от доллара

Экономика
Миллиардер Рэй Далио назвал основные причины отказа стран от доллара

Американский миллиардер Рэй Далио объяснил, почему все больше стран отказываются от использования доллара на международной торговле. Его слова передает издание «Ведомости».

Далио считает, что данная тенденция происходит из-за роста курса юаня и рисков, которые последовали после антироссийских санкций. Бизнесмен объяснил, что «доллар – это долги», и, если в банке имеется эта валюта, значит он содержит долговые активы.

Страны брали на себя долговой риск США лишь потому, что доллар позволял им участвовать в международной торговле. Но после начала конфликта на Украине юань вырос в два раза больше. Плюс ко всему заморозка российских активов заставила задуматься власти других стран может ли данная мера коснуться и их.

Ранее Ведущий программы Redacted News и инвестор Клейтон Моррис прокомментировал экономическое положение США, назвав его банковским кризисом.
Рэй Далио экономика доллар
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