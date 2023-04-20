Режиссер Фокин рассказал о теплом приеме отечественного фильма «Петрополис» в Европе

Режиссер фильма «Петрополис», художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин сообщил, что европейские зрители очень хорошо встретили его киноленту. Этим он поделился с РИА Новости.
Премьера картины состоялась в рамках X Театральной олимпиады.
По словам Фокина, он остался очень доволен приемом. Зрители задавали интересные вопросы, были серьезные и эмоциональные реакции.
Также был представлен спектакль REX, который создавался специально для труппы из Венгрии. Народный артист представляет Россию в международном комитете Театральной олимпиады. В этом году было принято решение, что отечественные театры не приедут во избежание провокаций. Тогда в организации решили, что необходимо сделать русский презент. Им и стал спектакль по одноименной пьесе Кирилла Фокина.
Ранее режиссер Никита Михалков назвал российский фильм «Вызов» уникальным мировым опытом.