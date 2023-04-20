Режиссер Фокин рассказал о теплом приеме отечественного фильма «Петрополис» в Европе

Также был представлен спектакль REX, который создавался специально для труппы из Венгрии. Народный артист представляет Россию в международном комитете Театральной олимпиады. В этом году было принято решение, что отечественные театры не приедут во избежание провокаций. Тогда в организации решили, что необходимо сделать русский презент. Им и стал спектакль по одноименной пьесе Кирилла Фокина.