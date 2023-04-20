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Неизвестный облил забор посольства России в Оттаве

Происшествия
Неизвестный облил забор посольства России в Оттаве

Фундамент забора посольства России в столице Канады облили краской, нанеся ущерб имуществу диппредставительства. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков.

Дипломат указал, что очередной случай проявления русофобии произошел в ночь с понедельника на вторник. Неизвестный был в маске.

Проскуряков указал, что посольство РФ обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника. Стражам порядка Оттавы были переданы записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в МИД Канады была передана нота с требованием обеспечить безопасность российского представительства в соответствии с Венской конвенцией.

Ранее сообщалось, что Киев не уведомил Москву о разрыве договора аренды земли на территории посольства РФ. Такого рода уведомление грозит Киеву зеркальным ответом.
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