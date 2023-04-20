Неизвестный облил забор посольства России в Оттаве

Фундамент забора посольства России в столице Канады облили краской, нанеся ущерб имуществу диппредставительства. Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков.
Дипломат указал, что очередной случай проявления русофобии произошел в ночь с понедельника на вторник. Неизвестный был в маске.
Проскуряков указал, что посольство РФ обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника. Стражам порядка Оттавы были переданы записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в МИД Канады была передана нота с требованием обеспечить безопасность российского представительства в соответствии с Венской конвенцией.
Ранее сообщалось, что Киев не уведомил Москву о разрыве договора аренды земли на территории посольства РФ. Такого рода уведомление грозит Киеву зеркальным ответом.