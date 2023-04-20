Неизвестный облил забор посольства России в Оттаве

Проскуряков указал, что посольство РФ обратилось в полицию с требованием найти злоумышленника. Стражам порядка Оттавы были переданы записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, в МИД Канады была передана нота с требованием обеспечить безопасность российского представительства в соответствии с Венской конвенцией.