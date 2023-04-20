В США зоозащитники спасли кота весом 18 килограмм от нерадивого хозяина

Зоозащитники США спасли от жестокого хозяина «самого толстого кота в мире» по кличке Патч. Вес животного соизмерим с весом пятилетнего ребенка.
Как сообщает издание Mirror, бывший владелец плохо обращался с животным. Однако теперь кот находится в приюте и сидит на строгой диете. Ему ищут новую семью.
«Ну а пока мы восхищаемся его обжорским телом», – сообщают зоозащитники в своих социальных сетях.
Многие уже присматриваются к Патчу, но в приюте серьезно подходят к отбору хозяев. Будущий владелец должен обеспечить условия для строгой диеты.
В последнее время вместо кошек и собак многие люди заводят экзотических животных. Врач Денис Лукин объяснил, что делать этого нельзя. Его слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он привел несколько причин для отказа от необычного питомца.