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Киев не уведомил Москву о разрыве договора аренды земли на территории посольства РФ

Политика
Киев не уведомил Москву о разрыве договора аренды земли на территории посольства РФ

Для прекращения аренды земли, где находится российское посольство, Украина должна уведомить об этом власти РФ, заявил РИА Новости источник в Москве.

При этом подобное уведомление грозит Киеву зеркальным ответом. К тому же договор об аренде земли не затрагивает права России на здание посольства и других объектов на этой территории. Все они, как и раньше, останутся в собственности Москвы, сообщает издание.

Попытка национализации этих зданий приведет к аналогичным действиям с российской стороны, добавил источник. То есть Киев рискует лишиться своей недвижимости на территории РФ, заключил источник.

Мэр Киева Владимир Кличко ранее заявил о решении городского совета «расторгнуть договор» об аренде земли, принадлежащей российскому посольству в столице Украины.
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