Киев не уведомил Москву о разрыве договора аренды земли на территории посольства РФ

Для прекращения аренды земли, где находится российское посольство, Украина должна уведомить об этом власти РФ, заявил РИА Новости источник в Москве.
При этом подобное уведомление грозит Киеву зеркальным ответом. К тому же договор об аренде земли не затрагивает права России на здание посольства и других объектов на этой территории. Все они, как и раньше, останутся в собственности Москвы, сообщает издание.
Попытка национализации этих зданий приведет к аналогичным действиям с российской стороны, добавил источник. То есть Киев рискует лишиться своей недвижимости на территории РФ, заключил источник.
Мэр Киева Владимир Кличко ранее заявил о решении городского совета «расторгнуть договор» об аренде земли, принадлежащей российскому посольству в столице Украины.