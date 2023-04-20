Минобороны РФ сообщило об окончании внезапной проверки Тихоокеанского флота

Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена. Соответствующей информацией поделились в Министерстве обороны России.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг, исходя из сообщения военного ведомства в Telegram-канале. Учения продемонстрировали высокую боевую готовность армии государства к отражению агрессии вероятного соперника с океанских и морских направлений, указали в Минобороны.
«Выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах», — говорится в сообщении.
Прежде стало известно, что адмирал Виктор Лиина может стать новым командующим Тихоокеанским флотом России.