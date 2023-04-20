Зампред Совбеза РФ Медведев: Украина вступит в НАТО только в составе Польши, Румынии и Венгрии

Украина сможет стать частью НАТО только по частям, которые войдут в состав Румынии, Польши и Венгрии. Об этом заявил в своем Twitter зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом он прокомментировал визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев. Там генсек заявил, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса, и альянс поможет этого достичь.
«Переводя высказывание генсека НАТО с укро-английского на простой английский: «со временем» означает, «вступит в союз с частями, которые к тому времени будут принадлежать Польше, Венгрии и Румынии», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза РФ расшифровал и значение слов: «наша поддержка поможет вам». Он указал, что данное предложение правильнее трактовать как: «так хорошо, что скоро меня там не будет».
В ходе своего визита, генсек НАТО заявил, что альянс помог Украине на сумму в 150 миллиардов евро. Кроме того он отметил, что сейчас идет увеличение по поставкам боевых машин, самолетов и бронетехники.