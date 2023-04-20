Депутат Алтухов: нелегальному обороту медицинского спирта перекроют каналы

Мы получаем сигналы об участившихся случаях появления на полках небольших магазинов продукции под видом известных брендов без акцизных марок. Для правоохранительных органов происхождение этих суррогатов абсолютно понятно. Разница между реальными потребностями медицинской отрасли и объемом производства медицинского спирта в прошлом году составила более трех млн декалитров. Из этих излишков может быть произведено более десяти миллионов декалитров нелегальной водки. Кроме низкого качества такой спиртосодержащей продукции, недополученный государством акциз, по оценкам экспертов, составляет несколько десятков миллиардов рублей. В нашем законопроекте предложено ограничить круг лиц, которые могут приобрести этанол и препараты, где он содержится. Это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории. В случае, если оптовик осуществит продажу организациям без лицензии, то производить препараты с содержанием этанола он больше не сможет. Мы рассчитываем, что сможем реально перекрыть каналы оптовой поставки сырья для нелегальных производств суррогатного алкоголя.