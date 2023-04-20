Депутат Алтухов: нелегальному обороту медицинского спирта перекроют каналы

Несмотря на акцизы и маркирование алкогольной продукции, нелегальный бизнес по производству суррогатных спиртных напитков все еще получает медицинский этанол. Депутат Государственной думы РФ Сергей Алтухов в своей колонке ФАН рассказывает, как законодатели намерены бороться с противозаконными поставками медспирта.
Контроль за оборотом медспирта в России ужесточают. Колонка Сергея Алтухова
Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект об ужесточении оборота медицинского спирта в России. Планируется ввести закрытый перечень лиц, которым организации оптовой торговли лекарствами будут вправе продавать этанол. Сейчас существенная доля спиртосодержащих лекарственных препаратов попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции.
Мы получаем сигналы об участившихся случаях появления на полках небольших магазинов продукции под видом известных брендов без акцизных марок. Для правоохранительных органов происхождение этих суррогатов абсолютно понятно. Разница между реальными потребностями медицинской отрасли и объемом производства медицинского спирта в прошлом году составила более трех млн декалитров. Из этих излишков может быть произведено более десяти миллионов декалитров нелегальной водки. Кроме низкого качества такой спиртосодержащей продукции, недополученный государством акциз, по оценкам экспертов, составляет несколько десятков миллиардов рублей. В нашем законопроекте предложено ограничить круг лиц, которые могут приобрести этанол и препараты, где он содержится. Это индивидуальные предприниматели или юрлица с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированные медорганизации и аккредитованные испытательные лаборатории. В случае, если оптовик осуществит продажу организациям без лицензии, то производить препараты с содержанием этанола он больше не сможет. Мы рассчитываем, что сможем реально перекрыть каналы оптовой поставки сырья для нелегальных производств суррогатного алкоголя.
Законопроект принят нижней палатой практически единогласно, за исключением двух воздержавшихся парламентариев. Ко второму чтению депутаты планируют дополнить концепцию законопроекта предложениями по регулированию оборота препаратов, содержащих этанол, предназначенных для ветеринарии.