Режиссер детского шоу «Спокойной ночи, малыши!» Барышников перевел мошенникам 1,7 миллиона рублей

Мошенники обманом заставили режиссера шоу «Спокойной ночи, малыши!» Кирилла Барышникова перевести на их счет 1,7 миллиона рублей. Злоумышленники связались с ним по телефону, представившись сотрудниками Банка России и московского отдела МВД России по Красносельскому району.
Неизвестные заявили, что на имя артиста якобы оформлен кредит, и предложили побеседовать с руководством Центробанка. После этого трубку взяла некая «помощница», которая начала убеждать жертву в необходимости «защитить» свои сбережения.
В частности, аферисты посоветовали Барышникову взять несколько займов и перевести все полученные средства на указанный счет. Однако по прошествии четырех дней мошенники перестали выходить на связь, передал Telegram-канал Mash.
Именно тогда режиссер популярной детской передачи осознал, что все это время общался с преступниками. Артист обратился в правоохранительные органы, сотрудники которых начали проверку по факту произошедшего.
Ранее в столичном аэропорту Шереметьево задержали украинского гражданина, пытавшегося нелегально ввезти в страну крупную сумму денег. Общий объем иностранной валюты составил 40 тысяч евро.