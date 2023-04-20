Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги уходящего в отставку главу Красноярского края Александра Усса

Действующий губернатор Красноярского края Александр Усс внес большой вклад в развитие региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым.
Предложив Котюкову занять пост врио главы Красноярского края, Путин отметил заслуги Усса. Он указал, что действующий губернатор, безусловно, сделал многое для края. Российский лидер указал, что Котюков как замглавы Минфина РФ видит, что стало с региональными финансами в последние годы.
Российский лидер также выразил уверенность в том, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе. Котюков при необходимости всегда сможет опереться на уже сделанное.
Ранее сообщалось, что выборы губернатора Красноярского края пройдут в сентябре 2023 года.