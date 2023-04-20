Выборы губернатора Красноярского края пройдут в сентябре 2023 года

Выборы губернатора Красноярского края будут проходить в сентябре текущего года. Соответствующей информацией поделился глава краевого избиркома Алексей Подушкин.
Об этом он заявил 20 апреля, в четверг. На такое решение не повлиял уход действующего губернатора региона Александра Усса, подчеркнул Подушкин.
«Здесь ситуация никаким образом не изменилась, деньги в бюджете края на эти выборы запланированы», — добавил он.
Прежде сообщалось, что Александр Усс на должности губернатора Красноярского края внес немаловажный вклад в развитие региона. Об этом с уверенностью заявил российский президент Владимир Путин.