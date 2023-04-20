В Госдуме предложили профинансировать предприятия ОПК за счет длинных кредитов

Предприятия оборонно-промышленного комплекса следует поддерживать путем предоставления кредитов с низкой процентной ставкой и длительным сроком выплаты.
С таким предложением в рамках обсуждения в Государственной Думе годового отчета Центробанка к главе Банка России Эльвире Набиуллиной обратился Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Для серьезной поддержки стратегических предприятий, прежде всего, предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы должны использовать длинные и дешевые кредиты. У российских банков на сегодняшний день достаточная ликвидность. Препятствием являются только избыточные требования к нормативам достаточности капитала, к обязательному резервированию. У нас есть возможность облегчить регулирование, а также использовать специализированные облигации, как банковские, так и корпоративные, которые учитывались бы Центробанком», – считает Гаврилов.
Таким образом, по мнению собеседника ФАН, удастся поддержать российскую экономику.
«Это позволит увеличить кредитование реального сектора экономики, как минимум, на 15 триллионов рублей. Таким образом, без использования дополнительных бюджетных средств для докапитализации банков и субсидирования ставок мы поддержим наши высокотехнологические проекты, ведь важнейшей задачей сегодня является обеспечение бесперебойной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса и укрепление технологического суверенитета нашей страны», – пояснил Сергей Гаврилов.
Ранее ФАН писал, что депутат Андрей Луговой предложил приравнять русофобию к терроризму.