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Новое прочтение сказки «По щучьему велению» вскоре выйдет на экранах российских кинотеатров

Общество
Новое прочтение сказки «По щучьему велению» вскоре выйдет на экранах российских кинотеатров

В российском прокате скоро появится снятый по сказкам фильм «По щучьему билету» с Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Современные кинематографисты наконец добрались до доброй и поучительной русской сказки о Емеле и говорящей рыбке, исполняющей желания.

«Будет там и гоняющая по снегу печка, и чахнущий в подземелье Кащей (Федор Лавров), и ревнивый Царь (Роман Мадянов), и даже маленький сын Емели (Тимофей Меренков)», – информируют СМИ.

Главную роль Емели сыграл Никита Кологривый, известный по фильмам «Подольские курсанты», «Зоя», «Отчаянные дольщики», «Два холма». Также в актерский состав вошли Мила Ершова (Щука), Юрий Колокольников (лорд Ротман) и другие. Под царство Кощея подошли помещения Ленинградского Северного завода.

Посещение кинотеатра станет возможным 26 октября этого года.

Ранее фильм режиссера Ивана Твердовского «Наводнение» вышел на большие экраны в кинотеатрах России.
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