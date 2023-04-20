Перерезавший 10-летней девочке горло подросток из Карачевска сознался в убийстве

Правоохранители подозревали в случившемся ее 15-летнего соседа. В содеянном убийца признался сам. По его рассказу, он ударил подростка по голове камнем, только после этого перерезал горло. Мальчик сделал акцент на том, что успел убрать следы крови в подъезде и застирать свою одежду.