Перерезавший 10-летней девочке горло подросток из Карачевска сознался в убийстве

Подросток из Карачевска признался в убийстве своей соседки. Мальчик перерезал ей горло и избавился от следов, но в итоге рассказал о произошедшем правоохранителям.
Речь идет об инциденте в Карачаево-Черкесской Республике. Девочка вышла в магазин, но пропала. Спустя три часа родственники обратились к полиции. Позже тело было найдено в подъезде школьницы.
Правоохранители подозревали в случившемся ее 15-летнего соседа. В содеянном убийца признался сам. По его рассказу, он ударил подростка по голове камнем, только после этого перерезал горло. Мальчик сделал акцент на том, что успел убрать следы крови в подъезде и застирать свою одежду.
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