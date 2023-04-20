Акции Tesla упали почти на 8,5% после неудачного запуска корабля Starship

Акции Tesla стали падать после неудачного запуска корабля Starship, произошедшего сегодня, 20 апреля, на площадке компании SpaceX.
Ракету Starship запустили в населенном пункте Бока-Чика штата Техас. Достигнув отметки в 38 километров, корабль потерял управление и взорвался. Происшествие повлекло за собой снижение акций компании Tesla почти на 8,5%.
Tesla, как и SpaceX, принадлежит Илону Маску. Он заявил, что ожидать от первого запуска успеха, было бы «безумием».
Ранее ФАН публиковал кадры взрыва ракеты, которая потеряла контроль спустя четыре минуты.