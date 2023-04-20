Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Акции Tesla упали почти на 8,5% после неудачного запуска корабля Starship

Экономика
Акции Tesla упали почти на 8,5% после неудачного запуска корабля Starship

Акции Tesla стали падать после неудачного запуска корабля Starship, произошедшего сегодня, 20 апреля, на площадке компании SpaceX.

Ракету Starship запустили в населенном пункте Бока-Чика штата Техас. Достигнув отметки в 38 километров, корабль потерял управление и взорвался. Происшествие повлекло за собой снижение акций компании Tesla почти на 8,5%.

Tesla, как и SpaceX, принадлежит Илону Маску. Он заявил, что ожидать от первого запуска успеха, было бы «безумием».

Ранее ФАН публиковал кадры взрыва ракеты, которая потеряла контроль спустя четыре минуты.
илон маск spacex tesla starship
Военкоры ФАН