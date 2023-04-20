Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Московского международного кинофестиваля

Российский лидер Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям Московского международного кинофестиваля.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Соответствующий документ обнародован на официальном онлайн-портале президента России. В течение многих лет мероприятие является одним из самых ожидаемых событий для специалистов в этой сфере и почитателей киноискусства, подчеркнул Путин.
«Служит настоящей творческой площадкой для делового и дружеского общения признанных мэтров и начинающих режиссеров, сценаристов, актеров», – указывается в телеграмме главы РФ.
Российский лидер выразил уверенность, что в текущем году мероприятие поспособствует развитию международного партнерства, укреплению деловых и личных контактов.