Правда или миф: психолог Александра Миллер рассказала о «способностях» психологов видеть людей «насквозь»

По мнению специалиста, многим людям следует опереться на профайлинг при выборе партнера для жизни или сотрудников на работу. Большая ошибка распавшихся браков заключается в том, что люди изначально с разными взглядами на жизнь, целями и ценностями. Они заточены на полярно разные задачи в жизни, сходятся на страсти, а потом понимают, что чувств нет. Их и не было изначально, а только физиологическое влечение.