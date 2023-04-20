Правда или миф: психолог Александра Миллер рассказала о «способностях» психологов видеть людей «насквозь»

Бытует мнение, что психолог – это специалист, который способен читать мысли и видеть человека «насквозь». В беседе с корреспондентом ФАН психолог Александра Миллер рассказала, почему подобное суждение можно назвать правдивым лишь отчасти.
«То, что психолог читает мысли человека мнение весьма преувеличено, а вот то, что плюс/минус можно по внешности человека, его мимике и поведению спрогнозировать определенные реакции – это факт. И этот факт является даже целой наукой – физиогномикой. Еще один не менее серьезный способ определения поведения человека – профайлинг, который используют в МВД и ФСБ», – сообщила Александра Миллер.
Все методы используемые в профайлинге основаны на нескольких принципах
1. Оперативная диагностика (определение психотипа человека);
2. Чтение по чертам лица;
3. Чтение мимики и жестов;
4. Чтение преобладающих эмоций;
5. Графология.
По мнению специалиста, многим людям следует опереться на профайлинг при выборе партнера для жизни или сотрудников на работу. Большая ошибка распавшихся браков заключается в том, что люди изначально с разными взглядами на жизнь, целями и ценностями. Они заточены на полярно разные задачи в жизни, сходятся на страсти, а потом понимают, что чувств нет. Их и не было изначально, а только физиологическое влечение.
«К примеру: мужчина бизнесмен, по психотипу – эпилептоид и заточен на зарабатывании денег, много работает и колоссально устает, ему не до ухаживаний. Выбирает женщину по психотипу истероидную, так как они очень красиво одеваются, присутствует чувство вкуса и стиля. Такие женщиены любят подарки, цветы и внимание. Эпилептоиду ни то, что не до этого, он ко всему прочему еще и прижимать в тратах и считает просто неразумным покупать ведро пионов, лучше притащит домой мешок картошки по акции и ящик растительного масла, который купит на "Авито", потому, что он очень хозяйственный и семейный. Истеричка воспринимает это отношение, как нелюбовь и выносит ему мозг до последней молекулы. Итог: либо уходит он, потому что в голове прогрызать двора, либо уходит она к тому, кто дарит подарки, а для нее означает, что любит. Вот вам и "супер-сложный" вопрос, который разбирается по простой формуле. Выбирайте все же "костюмчик" по себе», – заключила психолог.
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