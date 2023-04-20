США намерены ввести санкции против обеих сторон конфликта в Судане

Вашингтон, 20 апреля. Администрация Соединенных Штатов Америки заявила о подготовке санкций против ВС республики и Сил быстрого реагирования (СБР) Судана. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.
Как подчеркивает издание, восточноафриканские активисты и международные правозащитные организации критикуют США и другие западные страны за бездействие в отношении военного руководства в республике, которое подорвало усилия по переходу к демократии.
«Ранее администрация президента США Джо Байдена выступала против введения ограничений в отношении региональной армии и Сил быстрого реагирования, так как Вашингтон стремился усадить обе стороны за стол переговоров», — сказано в публикации.
На данный момент некоторые американские чиновники опасаются, что масштабы новых санкций могут оказаться слишком малыми, а сроки их введения поздними.
Ранее стало известно, что египетские военнослужащие, захваченные Силами быстрого реагирования (СБР) на территории аэродрома города Мероэ в Судане, вернулись на родину.