Командующий СБР Дагло рассказал о нейтрализации 85% бронетехники ВС Судана

Хартум, 20 апреля. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, заявил, что подразделениям удалось нейтрализовать около 85% бронетехники армии Судана и почти всю военную авиацию. Об этом генерал-лейтенант рассказал в прямом эфире телеканала «Аль-Джазира».
По его словам, председатель переходного суверенного совета и главнокомандующий вооруженными силами республики Абдель Фаттах аль-Бухран является преступником, который бомбит мирных жителей, поэтому его следует арестовать.
«Мы открыты к тому, чтобы организовать перемирие, но армия проводит постоянные авиаудары», — заявил Хамедти.
Ряд арабских экспертов считают, что начавшееся 15 апреля военное столкновение между СБР и армией Судана стало точкой невозврата между сторонами конфликта и может затянуться на неопределенный срок. Суданский журналист Макки аль-Магриби также усомнился в способности международных организаций урегулировать ситуацию в восточноафриканской республике.
Мухаммед Хамдан Дагло вместе с тем заявил «Аль-Джазире», что не собирается садиться за стол переговоров с главой ВС, потому что Аль-Бурхан пытается любыми способами удержаться у власти и им «руководят исламисты».
«Главнокомандующим Вооруженными силами Судана управляют другие стороны, у него нет полномочий принимать решение об окончании войны», — уточнил генерал-лейтенант.
Как известно, Аль-Бурхан отдал авиабазу Мероэ Египту на временной основе для размещения военнослужащих. Однако позже появилась информация, что он хотел передать этот объект для постоянного пользования в обмен на поддержку со стороны Каира. За несколько дней до начала боестолкновений Хартум также посетили западные политики, которые провели переговоры с главнокомандующим ВС Судана. Не исключено, что эти действия и встречи помогли председателю суверенного совета заручиться поддержкой Египта и Запада.
Хамедти, в свою очередь, неоднократно заявлял, что СБР отвергает любое иностранное вмешательство в дела республики. Он намерен и дальше служить народу, а также передать власть гражданским силам Судана.
Ранее международная редакция ФАН проследила за главными событиями в Судане и выяснила, как вмешательство Запада привело к вооруженному конфликту между СБР и армией республики.