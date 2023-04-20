Командующий СБР Дагло рассказал о нейтрализации 85% бронетехники ВС Судана

Как известно, Аль-Бурхан отдал авиабазу Мероэ Египту на временной основе для размещения военнослужащих. Однако позже появилась информация, что он хотел передать этот объект для постоянного пользования в обмен на поддержку со стороны Каира. За несколько дней до начала боестолкновений Хартум также посетили западные политики, которые провели переговоры с главнокомандующим ВС Судана. Не исключено, что эти действия и встречи помогли председателю суверенного совета заручиться поддержкой Египта и Запада.