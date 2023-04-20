Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Франции Макрон отказал протестующим в требовании уйти в отставку

Политика
Президент Франции Макрон отказал протестующим в требовании уйти в отставку

Остановленный группой протестующих президент Франции Эммануэль Макрон отказался уходить в отставку. Трансляцию инцидента ввел телеканал BFMTV.

Сообщается, что в ходе визита президента Франции в департамент Эро его всюду сопровождали протестующее. Одна из недовольных его политикой женщин требовала его ухода в отставку. Она также добавила, что голосовала за него в надежде, что он «демократичный президент».

«Я за демократию, поэтому я участвовал в выборах. Но я не уйду в отставку. Я вас уверяю, этого не произойдет. Придется подождать 2027 года», — ответил президент.

В ходе визита, глава Франции столкнулся с большим количеством протестующих, недовольных пенсионной реформой. Когда Макрон зашел в здание Колледжа, там отключили свет. Ответственность за это на себя взяли профсоюзы.

Ранее президент Франции прокомментировал ненависть к нему со стороны народа. Он отметил, что это не помешает ему и его команде продолжить турне по стране.
Эммануэль Макрон франция протесты требование отставки
Военкоры ФАН