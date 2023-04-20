Президент Франции Макрон отказал протестующим в требовании уйти в отставку

Остановленный группой протестующих президент Франции Эммануэль Макрон отказался уходить в отставку. Трансляцию инцидента ввел телеканал BFMTV.
Сообщается, что в ходе визита президента Франции в департамент Эро его всюду сопровождали протестующее. Одна из недовольных его политикой женщин требовала его ухода в отставку. Она также добавила, что голосовала за него в надежде, что он «демократичный президент».
«Я за демократию, поэтому я участвовал в выборах. Но я не уйду в отставку. Я вас уверяю, этого не произойдет. Придется подождать 2027 года», — ответил президент.
В ходе визита, глава Франции столкнулся с большим количеством протестующих, недовольных пенсионной реформой. Когда Макрон зашел в здание Колледжа, там отключили свет. Ответственность за это на себя взяли профсоюзы.
Ранее президент Франции прокомментировал ненависть к нему со стороны народа. Он отметил, что это не помешает ему и его команде продолжить турне по стране.