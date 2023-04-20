Алек Болдуин возобновил работу над фильмом «Раст» через 1,5 года после гибели оператора Галины Хатчинс

Алек Болдуин вернулся к съемкам фильма «Раст» через 1,5 года после того, как во время работы на съемочно площадке погибла оператор Галина Хатчинс. Информация об этом появилась в западных СМИ.
Несчастный случай произошел в октябре 2021 года, когда снимался эпизод на ранчо недалеко от Санта-Фе. Исполнитель главной роли Алек Болдуин (он же является продюсером киноленты) согласно сценарию выстрелил из реквизитного револьвера. Как оказалось, «Кольт» был заряжен боевым патроном.
В результате выстрела был ранен режиссер фильма Джоэл Соуза и оператор Галина Хатчинс, которая скончалась по дороге в больницу.
В начале года прокуратурой была изменена формулировка обвинения против голливудской звезды таким образом, что теперь неизбежный срок в тюрьме ему больше не грозит.
Суд над актером начался две недели назад, а команда «Раста» приняла решение продолжить работу над кинокартиной.
Ранее стало известно о переносе спектаклей с участием Данилы Козловского в Петербурге.