За петицию по вопросу отставки губернатора Петербурга всего за четыре дня проголосовали уже 1,3 млн человек — Пригожин

Уже 1,3 миллиона петербуржцев приняли участие в голосовании по вопросу отставки губернатора Александра Беглова, сообщил предприниматель Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, в Петербурге по состоянию на 1 января 2023 года могут голосовать 3 910 916 человек. В губернаторских выборах в 2019 году приняли участие 1,103 миллиона избирателей. Сам же Беглов тогда сумел собрать 64% или 734 903 голоса.
Пригожин отметил, что недавно созданную движением «Город перемен» петицию по вопросу отставки петербургского губернатора уже поддержали 77% или один миллион местных жителей. Всего в голосовании за четыре дня приняли участие 1,3 миллиона петербуржцев.
«Уйдет ли он? Честный человек в такой ситуации пишет заявление об отставке или стреляется», — подчеркнул бизнесмен.
Предприниматель добавил, что некоторые провластные блогеры успели написать о «причастности» ботов к результатам голосования за петицию. По словам Пригожина, многие из руководителей думают так: если события разворачиваются против них — это боты, а если им на пользу — реальное мнение граждан.
«Я уверен, можно сказать даже, я проверял: в петиции нет ни одного бота, просто люди в Петербурге настолько плохо относятся к губернатору Беглову, что они готовы хоть черта съесть, лишь бы Беглов поскорее ушел», — заключил бизнесмен.
Пригожин ранее сообщил, что Смольный пытается при помощи ботов переломить ситуацию с голосованием в петиции по вопросу отставки Беглова. Однако эти боты никак не могут повлиять на происходящее.