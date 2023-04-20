За петицию по вопросу отставки губернатора Петербурга всего за четыре дня проголосовали уже 1,3 млн человек — Пригожин

Предприниматель добавил, что некоторые провластные блогеры успели написать о «причастности» ботов к результатам голосования за петицию. По словам Пригожина, многие из руководителей думают так: если события разворачиваются против них — это боты, а если им на пользу — реальное мнение граждан.