Видеохостинг Rutube перестал показывать рекламу перед видео

Видеохостинг Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Подчеркивается, что данные меры приняты для удобства пользователей. При этом сохранились рекламные вставки в середине и конце видео. Rutube подчеркивает, что важнейшей задачей национального видеохостинга является комфорт зрителей.
Рекламные вставки в начале видео сохранились только для нового «Шоу Воли». Его первый выпуск появился в минувший понедельник.
Ранее Rutube назвал точное число зарегистрированных пользователей. Генеральный продюсер видеохостинга Давид Кочаров впервые озвучил данный показатель.