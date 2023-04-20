Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Видеохостинг Rutube перестал показывать рекламу перед видео

Общество
Видеохостинг Rutube перестал показывать рекламу перед видео

Видеохостинг Rutube отказался от рекламных вставок, которые запускались автоматически перед каждым роликом. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Подчеркивается, что данные меры приняты для удобства пользователей. При этом сохранились рекламные вставки в середине и конце видео. Rutube подчеркивает, что важнейшей задачей национального видеохостинга является комфорт зрителей.

Рекламные вставки в начале видео сохранились только для нового «Шоу Воли». Его первый выпуск появился в минувший понедельник.

Ранее Rutube назвал точное число зарегистрированных пользователей. Генеральный продюсер видеохостинга Давид Кочаров впервые озвучил данный показатель.
rutube реклама видеохостинг
Военкоры ФАН