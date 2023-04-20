Сотрудники ФСБ пресекли деятельность сторонника ИГИЛ в Ставропольском крае

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали сторонника «Исламского государства»✱ (ИГ, организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в Ставропольском крае. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Как стало известно, житель города Минеральные Воды планировал совершить теракт в месте повышенного скопления людей. В ходе обыска у гражданина изъяли вещества, необходимые для изготовления взрывного устройства.
Также в доме при нем были обнаружены средства связи, с помощью которых злоумышленник контактировал с кураторами. В частности, речь идет об эмиссарах террористической группировки.
Ранее неизвестные прислали в японский парламент письмо с угрозой о массовой расправе. В тексте говорилось о большом количестве бомб, установленных в здании правительства, а также подготовке к распылению ядовитого газа.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация