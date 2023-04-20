Любовь Успенская ответила на критику откровенных нарядов, сравнив себя с Мадонной и Шер

Певица утверждает, что можно в любом возрасте надевать откровенные наряды, и ничего в этом постыдного нет. Для примера она вспомнила американских певиц Мадонну и Шер, которые, несмотря на возраст, одеваются как хотят. Именно так, по мнению Успенской, выглядит достойная старость.