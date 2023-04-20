Любовь Успенская ответила на критику откровенных нарядов, сравнив себя с Мадонной и Шер

Певица Любовь Успенская в ответ на критику откровенных нарядов сравнила себя с американскими исполнительницами Мадонной и Шер, сообщает Prozvezd.info.
«Завистливые бабы говорят, что надо достойно стареть. И показывают свои опухшие рожи… Ну старейте себе!», — резко ответила на критику Успенская.
Певица утверждает, что можно в любом возрасте надевать откровенные наряды, и ничего в этом постыдного нет. Для примера она вспомнила американских певиц Мадонну и Шер, которые, несмотря на возраст, одеваются как хотят. Именно так, по мнению Успенской, выглядит достойная старость.
«А мы чем хуже?», — заявила исполнительница.
Ранее поклонники заподозрили певца Николая Баскова в романе с Любовью Успенской после их поцелуя на сцене.