Экс-подполковник США Дэвис: Вашингтон должен призвать президента Украины Зеленского к переговорам

Власти США должны заставить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой, пишет бывший американский военный Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.
По мнению автора публикации, Украине грозит уничтожение если не начнутся переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Других путей разрешения конфликта не существует, уверен Дэвис.
При этом требования Киева о возврате к границам 1991 года он назвал такими же невыполнимыми, как и победа Украины на поле боя. Поэтому западные лидеры должны отрезвить Зеленского и призвать его пойти на сделку с российским лидером, заключил автор статьи.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров Москвы и Киева в ближайшей перспективе.