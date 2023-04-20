Политолог Александр Перенджиев озвучил скрытые мотивы визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев

Политолог Александр Перенджиев назвал истинные мотивы официального визита генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев.
Своим мнением эксперт поделился 20 апреля, в четверг, в ходе разговора с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня». В государствах Европейского союза всплывает огромное количество неучтенного оружия, которое распродается нелегальным путем, подчеркнул политолог.
«Здесь два варианта цели визита: либо пресечь разворовывание натовского вооружения, либо, наоборот, лично проконтролировать этот процесс с целью увеличения доли откатов его "клану" в НАТО», — с уверенностью указал Перенджиев.
Прежде сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал генсека НАТО повлиять на страны политического блока в вопросе поставок вооружения.