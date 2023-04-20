Политолог Александр Перенджиев озвучил скрытые мотивы визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев

Своим мнением эксперт поделился 20 апреля, в четверг, в ходе разговора с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня». В государствах Европейского союза всплывает огромное количество неучтенного оружия, которое распродается нелегальным путем, подчеркнул политолог.