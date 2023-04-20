Саудовская Аравия стала лидером в своем регионе по привлекательности стартапов

Сегодня страны Персидского залива инвестируют в развитие предпринимательской экосистемы, стремясь диверсифицировать свою экономику и стимулировать рост после пандемии коронавируса. Общий объем финансирования со стороны венчурных фондов на Ближнем Востоке в прошлом году вырос на 132% и составил почти 2 миллиарда долларов, а общее количество сделок увеличилось на 5% до 410.