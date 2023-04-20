Саудовская Аравия стала лидером в своем регионе по привлекательности стартапов

Государство делает ставку на высокие технологии при построении своей будущей экономики.
Саудовская Аравия лидирует в регионе Ближнего Востока и Северной Африки по привлечению наибольшего количества венчурных инвестиций для стартапов в первом квартале 2023 года.
Согласно отчету, составленному платформой Magnitt, за три месяца до марта королевство привлекло 818 миллионов долларов.
Сегодня страны Персидского залива инвестируют в развитие предпринимательской экосистемы, стремясь диверсифицировать свою экономику и стимулировать рост после пандемии коронавируса. Общий объем финансирования со стороны венчурных фондов на Ближнем Востоке в прошлом году вырос на 132% и составил почти 2 миллиарда долларов, а общее количество сделок увеличилось на 5% до 410.
Между тем финтех стал самой финансируемой отраслью, привлекшей 365 миллионов долларов. По данным Magnitt, в первом квартале на его долю пришлись 21% всех сделок в регионе. Электронная коммерция и розничная торговля заняли второе место, показав 16% от общей статистики.
Около 67% от упомянутых 818 миллионов долларов обеспечены тремя крупными сделками: Floward (156 миллионов долларов), Nana (133 миллиона долларов), Halan (260 миллионов долларов).
Всего же в регионе за три месяца проявили активность 113 инвесторов. Однако среди них лишь 32% составляют юрлица из других частей Света. В аналогичный период прошлого года этот показатель достигал 43%.