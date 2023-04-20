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Военкор телеканала «Звезда» Исаев сообщил о получении угроз с неизвестного номера

Происшествия
Военкор телеканала «Звезда» Исаев сообщил о получении угроз с неизвестного номера

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Константин Исаев получил сообщения с угрозами с неизвестного номера. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно содержанию сообщений, военкору угрожают расправой. Более того, злоумышленник намекнул на ситуацию, которая произошла с коллегой Исаева Владленом Татарским, погибшим в следствии теракта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что на имя военного корреспондента Исаева пришла подозрительная посылка, для осмотра которой были вызваны саперы. Коробка была доставлена в пункт выдачи СДЭК на стартовой улице, а в самой посылке находилась статуэтка.
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