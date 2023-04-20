Военкор телеканала «Звезда» Исаев сообщил о получении угроз с неизвестного номера

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Константин Исаев получил сообщения с угрозами с неизвестного номера. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно содержанию сообщений, военкору угрожают расправой. Более того, злоумышленник намекнул на ситуацию, которая произошла с коллегой Исаева Владленом Татарским, погибшим в следствии теракта в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что на имя военного корреспондента Исаева пришла подозрительная посылка, для осмотра которой были вызваны саперы. Коробка была доставлена в пункт выдачи СДЭК на стартовой улице, а в самой посылке находилась статуэтка.