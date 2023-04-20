Режиссер Никита Михалков назвал снятый в космосе фильм «Вызов» уникальным мировым опытом

Российский фильм «Вызов» представляет собой уникальный мировой опыт. Об этом заявил известный режиссер Никита Михалков, проведший брифинг с журналистами перед открытием Московского международного кинофестиваля.
По его словам, картина является единственной в своем роде. Таким образом специалист прокомментировал сложнейший процесс съемок, которые впервые в истории проходили непосредственно на Международной космической станции.
«Трюк это рекламный, ход пиаровский — это совершенно не имеет значения сейчас. Потому что если это происходит, значит существует поиск нового, который и движет кинематограф», — подчеркнул Михалков.
При этом он добавил, что сам еще не успел посмотреть фильм и не может судить о его качестве. На больших экранах кинолента вышла в четверг, 20 апреля.
Ранее телеведущая Ляйсан Утяшева восхитилась отвагой актрисы Юлии Пересильд, которая вместе с коллегами отправилась в космос ради съемок «Вызова». Как она отметила, смелости исполнительницы главной роли можно только позавидовать.