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«С нетерпением ждем»: Пригожин прокомментировал планы ЦРУ раскритиковать его в СМИ

Общество
«С нетерпением ждем»: Пригожин прокомментировал планы ЦРУ раскритиковать его в СМИ

Русские олигархи хотят при помощи ЦРУ закинуть в прессу дискредитирующий бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина материал. Об этом сообщил сам предприниматель.

По его словам, 20 апреля ему позвонил «знакомый антиглобалист с Запада», с которым они когда-то сотрудничали. Информатор предупредил, что олигархи из России намерены дискредитировать Пригожина при помощи американской спецслужбы из-за его позиции.

«Позвонил мне один знакомый антиглобалист с Запада, с которым мы сотрудничали, и сказал: «Ты так раздолбал [стилистика автора изменена] русских олигархов, что они договорились с ЦРУ закинуть в одну эротическую газетенку (вероятнее всего, он имеет в виду The Washington Post) материальчик, чтобы тебя обосрать». С нетерпением ждем», — подчеркнул предприниматель, заявление которого передает пресс-служба компании «Конкорд».
«С нетерпением ждем»: Пригожин прокомментировал планы ЦРУ раскритиковать его в СМИ

Евгений Пригожин ранее поставил на место журналистов американского издания The Washington Post. По словам бизнесмена, на вопросы этой газеты стыдно отвечать, поскольку они крайне утомительны.
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