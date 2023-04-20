Пенсионер из Москвы чуть не задушил внука из-за бутылки алкоголя и умер во время допроса

Онкобольной из Москвы едва не придушил пятилетнего внука. Когда начались разбирательства по факту случившегося, пенсионер скончался.
Конфликт произошел в квартире мужчины. Первой об инциденте узнала его дочь. Она услышала крики ребенка. Когда женщина открыла дверь, то заметила на шее сына следы от удушения. Ребенок был жив, однако мать вызвала полицию. Выяснилось, внук полез за кресло. Там старший родственник прятал бутылку вина.
Правоохранители провели допрос. Однако завершить начатое им не удалось. Россиянин скончался во время проведения мероприятия. Представители органов выяснили, что у пенсионера выявили четвертую стадию онкологического заболевания.
Ранее в Карачаевске пропала десятилетняя девочка. Позже ее тело с перерезанным горлом нашли в подъезде ее дома. По версии полиции, ответственность лежит на ее 15-летнем соседе.