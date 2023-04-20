Пенсионер из Москвы чуть не задушил внука из-за бутылки алкоголя и умер во время допроса

Конфликт произошел в квартире мужчины. Первой об инциденте узнала его дочь. Она услышала крики ребенка. Когда женщина открыла дверь, то заметила на шее сына следы от удушения. Ребенок был жив, однако мать вызвала полицию. Выяснилось, внук полез за кресло. Там старший родственник прятал бутылку вина.