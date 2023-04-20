Цены на огурцы, электродрели и путевки в Турцию существенно снизились в Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела очередной ежемесячный мониторинг динамики цен в регионе. Он показал снижение стоимости значительного количества товаров и услуг.
Среди продовольственных товаров заметное снижение цены выявили по 44 позициям. Например, сразу на 22,6% снизилась цена огурцов, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». В марте этот овощ продавался в магазинах Челябинской области по цене 176 рублей за килограмм. Дешевле стали стоить картофель, гречневая крупа, овсяные хлопья, макароны, мясные консервы и многое другое.
Среди непродовольственных товаров значительно снизилась цена по 127 позициям. Например, доступнее стали электрические дрели. Их средняя цена в марте составила 3 135 рублей. Это на 6,4% ниже, чем было в феврале.
В списке услуг, которые стали стоить заметно дешевле, оказались сразу несколько туристических направлений. На 12,3% снизилась цена на туры в некоторые страны Юго-Восточной Азии, на 4,3% — поездки в Турцию. Среди прочих услуг, ставших более доступными, оказались поездки на такси, оформление годового полиса КАСКО и шиномонтаж колес.