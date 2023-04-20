Цены на огурцы, электродрели и путевки в Турцию существенно снизились в Челябинской области

В списке услуг, которые стали стоить заметно дешевле, оказались сразу несколько туристических направлений. На 12,3% снизилась цена на туры в некоторые страны Юго-Восточной Азии, на 4,3% — поездки в Турцию. Среди прочих услуг, ставших более доступными, оказались поездки на такси, оформление годового полиса КАСКО и шиномонтаж колес.